Бухарест, 26 ноября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Четыре истребителя Eurofighter Typhoon итальянских военно-воздушных сил прибыли в Румынию на авиабазу Михаил Когэлничану (уезд Констанца), сообщил в своем микроблоге штаб румынских ВВС.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация НАТО

В течение полугода около 150 военнослужащих — летчики и технический персонал — будут вместе с румынскими военными под эгидой НАТО выполнять в стране задачи усиленной воздушной полиции.

Кроме того, в Румынию на авиабазу в Борче (уезд Кэлэраш) прибыли шесть самолетов CF-18 Hornet, которые принадлежат ВВС Испании. Они будут находиться в регионе четыре месяца и должны выполнять задачи, сходные с теми, что поручены итальянскому летному отряду.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 по 30 ноября в румынской столице Бухаресте пройдет встреча министров иностранных дел стран НАТО.