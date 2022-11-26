Вашингтон, 26 ноября 2022, 08:10 — REGNUM Возможное установление потолка цен на нефть из России навредит экономике Евросоюза, но принесёт выгоду США, пишет Global Times.
Отмечается, что США предпринимают попытки уговорить ЕС ввести предельную цену на российскую нефть, чтобы приобрести выгоду для американской экономики и увеличить прибыль.
Однако введение потолка цен на нефть приведет к «хаосу» на мировом энергетическом рынке, пишет газета.
Как сообщало ИА REGNUM, переговоры по поводу «потолка цен» на российскую нефть были отложены дипломатами стран-членов Евросоюза на фоне сохраняющихся разногласий.
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