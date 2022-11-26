Global Times: установление предельной цены на российскую нефть выгодно только США

Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Возможное установление потолка цен на нефть из России навредит экономике Евросоюза, но принесёт выгоду США, пишет Global Times.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что США предпринимают попытки уговорить ЕС ввести предельную цену на российскую нефть, чтобы приобрести выгоду для американской экономики и увеличить прибыль.

Однако введение потолка цен на нефть приведет к «хаосу» на мировом энергетическом рынке, пишет газета.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры по поводу «потолка цен» на российскую нефть были отложены дипломатами стран-членов Евросоюза на фоне сохраняющихся разногласий.

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