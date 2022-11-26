Москва, 26 апреля, 2024, 07:27 — ИА Регнум. В ночь на 26 апреля была пресечена попытка киевских боевиков атаковать российскую территорию с применением реактивной системы залпового огня «Ольха».

Mil.ru Залп ПВО

По информации Минобороны, средствами ПВО были сбиты два реактивных снаряда над территорией Белгородской области.

Подробности уничтожения украинских прилётов не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, на территории Белгорода и Белгородского района ночью 26 апреля объявили ракетную опасность, предупредил губернатор Вячеслав Гладков.

В Брянской области в селе Курковичи при атаке украинского беспилотника на автобус пострадали четыре человека, включая ребёнка.

Мужчина и женщина погибли в автомобиле из-за атаки дронов в селе Новокарловка Запорожской области, сиротами остались четверо детей.

Вооружённые силы РФ с начала спецоперации на Украине уничтожили более 23 тысяч беспилотников ВСУ. Об этом 25 апреля на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.