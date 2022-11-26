Киев начал эвакуацию жителей из временно оккупированного Херсона
Жителей Херсона эвакуируют в Одессу, Николаев и Кривой Рог
Киев,
26 ноября 2022, 08:08 — REGNUM Начало эвакуации жителей из временно оккупированного Киевом российского города Херсона объявил киевский режим. Соответствующее сообщение было размещено 25 ноября на странице в соцсетях так называемого министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий б. УССР.
Херсон
Иван Шилов © ИА REGNUM
Подчёркивается, что эвакуация из Херсона проводится бесплатно. Из города был отправлен первый поезд с первыми 100 жителями Херсона.
Также отмечается, что эвакуироваться из города жители могут автобусами, следующими в Одессу, Кривой Рог и Николаев.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевский режим начал подготовку к эвакуации жителей города Херсона, временно оккупированного боевиками ВСУ. Отмечалось, что Киев будет финансировать проезд, проживание и медобслуживание жителей Херсона.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.