Жителей Херсона эвакуируют в Одессу, Николаев и Кривой Рог

Киев, , 08:08 — REGNUM Начало эвакуации жителей из временно оккупированного Киевом российского города Херсона объявил киевский режим. Соответствующее сообщение было размещено 25 ноября на странице в соцсетях так называемого министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий б. УССР.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Подчёркивается, что эвакуация из Херсона проводится бесплатно. Из города был отправлен первый поезд с первыми 100 жителями Херсона.

Также отмечается, что эвакуироваться из города жители могут автобусами, следующими в Одессу, Кривой Рог и Николаев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевский режим начал подготовку к эвакуации жителей города Херсона, временно оккупированного боевиками ВСУ. Отмечалось, что Киев будет финансировать проезд, проживание и медобслуживание жителей Херсона.

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