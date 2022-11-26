Пентагон подтвердил ракетный обстрел патрульной базы США в Сирии

Вашингтон, , 08:17 — REGNUM База в сирийской провинции Хасеке, на которой находятся американские военные, подверглась ракетному обстрелу. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США.

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Обстрел был зафиксирован 26 ноября в 00:31 мск. По коалиционным силам на патрульной базе США в районе Эш-Шаддади на юге провинции были выпущены две ракеты. Пострадавших и разрушений нет.

«Сирийские демократические силы провели осмотр места падения ракет и обнаружили третью неразорвавшуюся ракету», — добавили в пресс-службе.

Ранее о нескольких взрывах в районе подконтрольной США базы сообщил телеканал Al Mayadeen.

Как сообщало ИА REGNUM, сирийские провинции Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенные на востоке и северо-востоке Сирии, в основном контролируются курдскими «Силами демократической Сирии» (СДС). Поддержку СДС оказывают США.

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