Лондон, 26 ноября, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Дебют детективной пьесы Агаты Кристи «Мышеловка», являющейся мировым рекордсменом по продолжительности постановок, состоится в 2023 году в Нью-Йорке. Об этом 25 ноября сообщило издание Guardian.

Агата Кристи

Первая постановка пьесы состоялась в 1952 году в Лондоне, показы продолжались до 2020 года и были отменены только на время пандемии коронавируса. В 2021 году спектакли возобновились. «Мышеловка» является непревзойдённым рекордсменом в мире по продолжительности показов — уже 70 лет пьеса входит в репертуар театра в Лондоне.

Отмечается, что треть зрителей, приходивших в театр на знаменитую детективную пьесу, являются иностранными туристами. За 70 лет спектакль показали около 29 тысяч раз, при этом в конце каждого спектакля зрителей просят не раскрывать концовку и сохранять интригу для новых зрителей.

Через 70 лет после премьеры в Лондоне было принято решение показать пьесу в Нью-Йорке, в театре на Бродвее. Организаторами показа стали британский и американский постановщики Адам Шпигель и Кевин Макколум. Как пояснил Макколум, во многом решение о дебюте пьесы на Бродвее продиктовано тем обстоятельством, что туристы из США специально приезжали на спектакли в Лондон в течение многих лет.

По случаю такого знаменательного события в театр на Бродвее Лондон передаст уникальные каминные часы, которые служат реквизитом в спектакле и являются единственной вещью, сохранившейся с момента премьеры в 1952 году.