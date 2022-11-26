История вопроса

Массовые антиправительственные демонстрации в Иране начались в конце 2017 года и продолжались несколько дней, в ряде случаев протесты переросли в беспорядки и привели к насилию. Большое количество участников арестовано, счёт в первые дни шёл на десятки, в первые дни 2018 года речь уже идёт о тысячах. Сообщается о десятках погибших. Власти Ирана винят в организации протестов США и Великобританию, США же, со своей стороны, выступили с заявлениями о поддержке протестующих и призывами к "смене режима". Развитие событий, заявления политиков, комментарии аналитиков - в новостях сюжета.