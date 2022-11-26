Иран отправил в курдские регионы подкрепления армии
Иран отправил дополнительные силы военных в свои курдские регионы на фоне новых акций протеста
Тегеран,
26 ноября 2022, 07:51 — REGNUM Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана усилил свое присутствие в неспокойных курдских регионах страны, где продолжают происходить антиправительственные демонстрации, сообщило агентство IRNA.
Речь идет о западных и северо-западных приграничных районах, где проживает курдское меньшинство. Подкрепление представлено бронетанковыми подразделениями и отрядами спецназа.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября иранские власти Ирана арестовали 40 иностранных граждан, подозреваемых в организации беспорядков, которые ранее прокатились по стране.
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История вопроса
Массовые антиправительственные демонстрации в Иране начались в конце 2017 года и продолжались несколько дней, в ряде случаев протесты переросли в беспорядки и привели к насилию. Большое количество участников арестовано, счёт в первые дни шёл на десятки, в первые дни 2018 года речь уже идёт о тысячах. Сообщается о десятках погибших. Власти Ирана винят в организации протестов США и Великобританию, США же, со своей стороны, выступили с заявлениями о поддержке протестующих и призывами к "смене режима". Развитие событий, заявления политиков, комментарии аналитиков - в новостях сюжета.