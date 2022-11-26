Тегеран, 26 ноября, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана усилил свое присутствие в неспокойных курдских регионах страны, где продолжают происходить антиправительственные демонстрации, сообщило агентство IRNA.

Khamenei. ir КСИР

Речь идет о западных и северо-западных приграничных районах, где проживает курдское меньшинство. Подкрепление представлено бронетанковыми подразделениями и отрядами спецназа.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября власти Ирана арестовали 40 иностранных граждан, подозреваемых в организации беспорядков, которые ранее прокатились по стране.