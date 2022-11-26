Роли, США, 26 ноября 2022, 07:34 — REGNUM По меньшей мере один человек пострадал в результате стрельбы в супермаркете Walmart в американском городе Ламбертон (штат Северная Каролина) 25 ноября, сообщила на своем сайте городская полиция.
Пострадавший сам добрался до больницы. Он получил ранение, которое не представляет опасность для жизни. Преступнику, открывшему огонь, удалось бежать.
Полиция пытается разыскать злоумышленника.
Стрельба в Ламбертон произошла через несколько дней после того, как в другом магазине Walmart, в городе Чесапик (штат Вирджиния), произошел подобный инцидент, который унес жизни шести человек.
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