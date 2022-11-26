Роли, США, 26 ноября, 2022, 07:34 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек пострадал в результате стрельбы в супермаркете Walmart в американском городе Ламбертон (штат Северная Каролина) 25 ноября, сообщила на своем сайте городская полиция.

(сс) Walmart Corporate Магазин Walmart в США

Пострадавший сам добрался до больницы. Он получил ранение, которое не представляет опасность для жизни. Преступнику, открывшему огонь, удалось бежать.

Полиция пытается разыскать злоумышленника.

Стрельба в Ламбертон произошла через несколько дней после того, как в другом магазине Walmart, в городе Чесапик (штат Вирджиния), произошел подобный инцидент, который унес жизни шести человек.

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