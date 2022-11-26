У Японии появится стратегия по нанесению ответных ударов
Kyodo сообщило о разработке Японией новой стратегии ответа на ракетные удары
Токио,
26 ноября 2022, 07:15 — REGNUM Японские власти разрабатывают новую стратегию по нанесению ответных ударов по базам противника в случае внешнего нападения, которая предполагает тесное взаимодействие с США, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на свои источники.
Япония
Иван Шилов © ИА REGNUM
По информации журналистов, авторы идеи признают, что «при текущем уровне обороноспособности» Японии «самостоятельный ответ на ракетную атаку представляется сложным». В связи с этим Токио изучает вариант закупки иностранных ракетных систем.
Кроме того, в стратегии будет указана необходимость проведения консультаций по условиям ответа и целям ответных ударов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Mainichi Shimbun написала о том, что Япония может разработать управляемые ракеты дальностью полета до 3 тыс. км.
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История вопроса
Япония, согласно основному закону страны является конституционной монархией, где номинальным руководителем государства считается император. Реальная высшая исполнительная власть сосредоточена в правительстве или Кабинете министров Японии. Он состоит не менее чем из 14, а в особых случаях — 17 министров, возглавляющих соответствующие министерства. Их назначает и увольняет глава Кабинета министров — премьер-министр Японии, а утверждает назначение император. Более половины членов Кабинета должны избираться из депутатов парламента Японии. В состав кабинета министров входит секретариат кабинета министров Японии — ведомство, которое выполняет функции советника и представителя премьер-министра. Правительство подотчётно парламенту Японии, который может выразить недоверие кабинету, автоматически отсылая всех его членов в отставку.