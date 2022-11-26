Kyodo сообщило о разработке Японией новой стратегии ответа на ракетные удары

Токио, , 07:15 — REGNUM Японские власти разрабатывают новую стратегию по нанесению ответных ударов по базам противника в случае внешнего нападения, которая предполагает тесное взаимодействие с США, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на свои источники.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации журналистов, авторы идеи признают, что «при текущем уровне обороноспособности» Японии «самостоятельный ответ на ракетную атаку представляется сложным». В связи с этим Токио изучает вариант закупки иностранных ракетных систем.

Кроме того, в стратегии будет указана необходимость проведения консультаций по условиям ответа и целям ответных ударов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Mainichi Shimbun написала о том, что Япония может разработать управляемые ракеты дальностью полета до 3 тыс. км.

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