Продажи спиртного в Финляндии сократились по неизвестной причине

Хельсинки, , 06:59 — REGNUM Расходы на алкоголь существенно сократили жители Финляндии. Об этом 25 ноября сообщает издание Verkkouutiset.

Алкоголь Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

В сравнении с октябрём 2021 года продажи госмонополии по производству и продаже спиртного Alko рухнули на 11,9%. За октябрь текущего года в стране было приобретено 5,9 млн литров алкоголя, тогда как в 2021 году этот показатель составил 6,7 млн литров.

В октябре продажи пивоваренной продукции упали на 12,9%, вин — на 13%, других спиртных напитков — на 9,3% по сравнению с октябрем 2021 года. При этом уменьшился спрос и на безалкогольные напитки, их продажи снизились на 12,8%.

Самый большой спад спроса отмечается на игристые вина: их стали покупать меньше на 17,5%. Продажи красных вин снизились на 13,8%, белых вин — на 10,8% и розовых вин — на 7,9%.

При этом резкого роста стоимости алкогольной продукции в Финляндии не наблюдается: за год цена выросла в среднем на 2,3%. Причины сокращения финнами расходов на спиртные напитки не указываются.