Си Цзиньпин сообщил Ким Чен Ыну о планах Китая развивать отношения с КНДР

Пекин, , 06:51 — REGNUM Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин собирается защищать и развивать дружественные отношения с Пхеньяном на фоне тех перемен исторического масштаба, которые происходят в мире. Об этом говорится в ответном письме китайского лидера главе КНДР Ким Чен Ыну, передает северокорейское Центрально телеграфное агентство (ЦТАК).

Си Цзиньпин Jasonanaggie

Си Цзиньпин выразил благодарность Ким Чен Ыну за поздравления. Он также отметил, что такие шаги северокорейского лидера демонстрируют, что КНДР дружественна Китаю и сосредоточена на развитии отношений двух государств.

Председатель КНР также подчеркнул крайнюю важность связей Пхеньяна и Пекина.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа представитель МИД КНДР заявил, что Северная Корея поддерживает позицию Китая о неприемлемости визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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