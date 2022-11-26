Мужчина, открывший стрельбу в магазине Walmart, жаловался на насмешки коллег и сравнения с маньяком

Вирджиния, США, , 06:39 — REGNUM Мужчина, открывший стрельбу в магазине Walmart в американском штате Вирджиния, в городе Чесапик, жаловался на издевательства со стороны коллег. Об этом 25 ноября сообщила газета New York Post.

Стрельба Niels Noordhoek

На записи, найденной в телефоне преступника, он рассказал, что побудило его стрелять по сотрудникам магазина. По словам мужчины, коллеги постоянно смеялись над ним и сравнивали его с известным серийным убийцей Джеффри Дамером.

При этом стрелявший заявил, что не собирался убивать кого-то, всё произошло неожиданно для него самого, как будто его «вёл Сатана».

«В моих намерениях не было убивать кого-то, верите или нет. Я, вообще-то, был одним из самых любящих людей на земле, если бы вы могли узнать меня», — сказано в видео, содержимое которого опубликовала полиция.

Стрелявшим оказался 31-летний мужчина, работник Walmart Андре Бинг. Как уточнила полиция, он приобрёл огнестрельное оружие утром 23 ноября, а затем застрелил в магазине своих шестерых коллег.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что администрация американского города Чесапик (штат Вирджиния) сообщила о гибели преступника, устроившего стрельбу в магазине Walmart.

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