Российское посольство обвинило США в грубом вмешательстве в дела России из-за критики закона

Вашингтон, , 06:28 — REGNUM Власти США грубо вмешиваются во внутренние дела России, критикуя новый российский закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии, говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

США И Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Так дипломаты ответили на соответствующие высказывания представителей Вашингтона. В посольстве отметили, что США пытаются навязать другим странам свою позицию.

«Рассматриваем подобные заявления как грубое вмешательство в наши внутренние дела. Россия последовательно выступает за защиту традиционных семейных ценностей. Мы открыто говорим о своем неприятии попыток западных государств во главе с США навязать другим странам псевдолиберальные и извращенные представления о правах человека», — подчеркнули дипломаты.

Дипмиссия потребовала от американских властей уважать выбор народа России, сохранившего нравственные ориентиры, «которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе российской гражданской идентичности».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение нижней палаты российского парламента принять пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола является ответом госсекретарю США Энтони Блинкену на его призыв отозвать эти инициативы.

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