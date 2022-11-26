Брюссель, 26 ноября, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Беженцы с территории б. УССР останутся в странах Европы ещё на долгие годы после окончания конфликта. Такое заявление сделала вице-президент Европейской комиссии (ЕК), отвечающая за демократию и демографию, Дубравка Шуица в опубликованном 26 ноября интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Шуица пояснила, что принимающие беженцев страны должны быть готовы к тому, что вынужденные переселенцы останутся у них на долгие годы после окончания конфликта.

«Ключевая проблема заключается в том, что эти семьи думают, что вернутся домой на следующий день после войны, но это не так. Их школы разрушены, их дома разрушены, их рабочие места потеряны», — указала Шуица.

Также вице-президент ЕК обратилась к жителям Европы с просьбой не ослаблять поддержку нуждающимся беженцам и не показывать признаков усталости в том, что касается помощи бежавшим из б. УССР.

Мы должны сделать все возможное — на уровне Европейского союза, а также на уровне государств-членов, таких как Германия, — чтобы помочь бежавшим [киевским] детям чувствовать себя как дома», — пояснила Шуица.

Напомним, с начала российской спецоперации на территории б. УССР и по ноябрь в страны Европы прибыло 7 861 084 беженца с территории б. УССР. Больше всего беженцев приняла Россия — 2 852 395 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ирландии люди вышли на акцию протеста против размещения беженцев из б. УССР в центре Дублина.