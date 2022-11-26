Вашингтон, 26 ноября, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск сообщил в своем микроблоге, что поддержит губернатора штата Флорида (США) Рона Десантиса в случае, если политик решит участвовать в выборах главы государства в 2024 году.

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Так бизнесмен ответил на сообщение к посту о своих предпочтениях. Он отметил, что разочарован политикой команды действующего главы Белого дома Джо Байдена.

«Я предпочитаю видеть на посту президента (США) в 2024 году кого-то разумного и центристского. Я надеялся, что так будет и с администрацией Байдена, но пока разочаровался», — написал предприниматель.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября Илон Маск оценил отсутствие в социальной сети Twitter новых публикаций в аккаунте бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.