Пекин, 26 ноября, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Идеи о возвращении утраченных Киевом территорий должен оставить Владимир Зеленский. Такое заявление сделал 25 ноября обозреватель Самид Баша в статье для китайского издания South China Morning Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Требования Зеленского, выдвинутые им как условие для начала диалога между Москвой и Киевом, Баша назвал нереальными. По мнению автора статьи, российский президент Владимир Путин не согласится ни на одно из выдвинутых Зеленским условий.

«Неразумное» киевское политическое руководство «ничего не видит дальше своего стремления вернуть утраченные земли», — отмечает Баша и констатирует, что в интересах Киева отказаться от всех претензий на новые российские регионы.

Журналист отмечает, сторонники Зеленского всё чаще дают понять, что военного решения нет и не может быть, это тупиковый путь. Киеву следует учитывать интересы всех вовлечённых сторон, так как кризис коснулся не только его.

Напомним, Зеленский называл условия для начала диалога Киева с Москвой. В числе других условий называлось восстановление территориальной целостности страны. При этом Зеленский подписал указ о запрете переговоров с российским лидером Путиным и уточнил, что Киев не будет проводить с Москвой никаких переговоров, пока во главе России стоит Путин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Зеленский заявил о том, что не против был бы рассмотреть варианты, предусматривающие захват Киевом российского Крыма невоенным путем.