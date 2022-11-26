Гватемала, 26 ноября, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Гражданин России Дмитрий Кудряков, попавший в санкционный список США из-за «акта Магнитского», лишен вида на жительство в Гватемале властями этой страны, сообщил в своем микроблоге Гватемальский институт миграции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гватемала

Кроме того, ему запрещен въезд на территорию республики. Такие же меры предприняты в отношении гражданки Белоруссии Ирины Литвинюк.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая Госдепартамент США ввел визовые санкции против генерального прокурора Гватемалы Марии Консуэло Поррас Аргета де Поррес, а также в отношении ее супруга.