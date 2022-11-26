В Мексику для переговоров с венесуэльской оппозицией прибыла делегация правительства Венесуэлы

Мехико, , 05:35 — REGNUM Делегация правительства Венесуэлы прибыла в Мексику, где должны состояться переговоры с оппозицией, 25 ноября передал телеканал teleSURE.

Мехико Alejandro Islas Photograph AC

Группу возглавляет Хорхе Родригес — лидер социалистов, которые правят в Конгрессе (парламент республики). Вместе с ним прибыли еще девять человек, включая Камиллу Фабри — жену колумбийского бизнесмена Алекса Сааба.

Главой оппозиционной делегации является Херардо Блайд. Ожидается, что в 26 ноября стороны подпишут соглашение, связанное с «важными социальными потребностями» венесуэльских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал возобновление переговоров между оппозицией и правительством Венесуэлы.

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