Луховицы , Московская область, 26 ноября, 2022, 05:26 — ИА Регнум. Женщина и двое мужчин были убиты злоумышленником в квартире в подмосковных Луховицах. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного Комитета по Московской области.

Убийство

Уточняется, что тела троих человек были найдены 25 ноября в посёлке Красная Пойма городского округа Луховицы. Двое мужчин 1961 и 1980 годов рождения и женщина 1987 года рождения скончались от множественных ран. Предполагается, что убийство могло произойти на почве ссоры во время распития алкоголя.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Личность подозреваемого была оперативно установлена, а сам он уже задержан. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на выяснение причин и обстоятельств трагедии.

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