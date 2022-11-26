Мексиканский президент уточнил информацию о визите Байдена в Мексику

Мехико, , 05:19 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден посетит Мексику в начале января в рамках саммита стран Северной Америки, заявил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор 25 ноября на пресс-конференции.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор Gob. mx

Визит американского лидера был запланирован на декабрь, но теперь названы новые сроки. По утверждениям Обрадора, Байден приедет в Мексику 9 января.

Мексиканский лидер добавил, что в рамках саммита проведет двухсторонние встречи сначала с главой Белого дома, а после с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Затем должны состояться трехсторонние переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил, что в Мексику с официальными визитами собирались посетить главы ряда стран Латинской Америки.

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