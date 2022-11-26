Байден перенес визит в Мексику
Мексиканский президент уточнил информацию о визите Байдена в Мексику
Мехико,
26 ноября 2022, 05:19 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден посетит Мексику в начале января в рамках саммита стран Северной Америки, заявил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор 25 ноября на пресс-конференции.
Андрес Мануэль Лопес Обрадор
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Визит американского лидера был запланирован на декабрь, но теперь названы новые сроки. По утверждениям Обрадора, Байден приедет в Мексику 9 января.
Мексиканский лидер добавил, что в рамках саммита проведет двухсторонние встречи сначала с главой Белого дома, а после с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Затем должны состояться трехсторонние переговоры.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил, что в Мексику с официальными визитами собирались посетить главы ряда стран Латинской Америки.
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История вопроса
Ещё с XIX века и на протяжении всего ХХ века Латинская Америка безоговорочно находилась в фарватере неоколониальной политики США. Американцы пользовались в этих странах непререкаемым авторитетом, и регион часто называли «задним двором» США. Согласно «доктрине Монро», никто не должен мешать влиянию США в Западном полушарии.
Некоторые проблемы у американцев появились с революцией на Кубе и распространением влияния СССР в регионе во второй половине XX века.
В последние десятилетия авторитет США в регионе значительно пошатнулся. Страны Латинской Америки всё больше сотрудничают с Китаем, Россией и другими геополитическими конкурентами США. Независимую политику пытаются проводить Венесуэла, Колумбия, Аргентина, Бразилия, Боливия и Чили.
Несмотря на попытки вырваться из под диктата США, внешняя торговля Латинской Америки в значительной степени завязана на американцев. Ими контролируются многие предприятия, а в Мексике вообще почти вся экономика. Элиты латиноамериканских стран зачастую настроены проамерикански, США обладают в этих странах разветвлённой агентурой и множеством агентов влияния.
Элиты Стран Латинской Америки говорят с США на одном языке неолиберализма, но правительства могут опираться на народы, в которых сильны католицизм и социалистические идеи. Теряя контроль, США пытаются дестабилизировать непослушные страны.