Мехико, 26 ноября, 2022, 05:19 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден посетит Мексику в начале января в рамках саммита стран Северной Америки, заявил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор 25 ноября на пресс-конференции.

Gob. mx Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Визит американского лидера был запланирован на декабрь, но теперь названы новые сроки. По утверждениям Обрадора, Байден приедет в Мексику 9 января.

Мексиканский лидер добавил, что в рамках саммита проведет двухсторонние встречи сначала с главой Белого дома, а после с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Затем должны состояться трехсторонние переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил, что в Мексику с официальными визитами собирались главы ряда стран Латинской Америки.