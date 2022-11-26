Будапешт, 26 ноября, 2022, 04:23 — ИА Регнум. Президент Венгрии Каталин Новак собирается посетить Киев по приглашению Владимира Зеленского, сообщает портал Index.

Michel Temer Флаг Венгрии

Журналисты уточнили, что сначала политик прибудет поездом в Польшу, а после отправится на территорию бывш. УССР. В издании также отмечают, что поездка Новак станет визитом самого высокого уровня со стороны Будапешта с начала российской специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился выделить киевскому режиму финансовую помощь в размере €187 млн.