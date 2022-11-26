В Хьюстоне мужчина устроил стрельбу в доме на День Благодарения, два человека погибли

Хьюстон, США, , 04:01 — REGNUM По меньшей мере два человека стали жертвами стрельбы в доме в День Благодарения в американском городе Хьюстон (штат Техас), сообщила журналистам помощник начальника городской полиции Патрисия Канту.

Оружие Цитата из к/ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США

Инцидент произошел в ходе празднования Дня Благодарения. Вооруженный мужчина ворвался в жилище и открыл огонь. На месте происшествия были найдены тела мужчины и женщины. По предварительным данным, преступник является бывшим мужем погибшей.

Также пострадали еще два человека — мужчина, который находится в критическом состоянии, и 15-летний подросток. Врачи оценивают состояние несовершеннолетнего оценивается как стабильное.

В доме находились еще четыре человека. Они спрятались в других комнатах, как только они услышали стрельбу. Преступник находится на свободе. Его разыскивают полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября в городе Буффало в американском штате Оклахома произошла перестрелка возле офиса шерифа, в который пытался проникнуть вооруженный мужчина. Преступника удалось ликвидировать.

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