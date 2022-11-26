Хьюстон, США, 26 ноября, 2022, 04:01 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека стали жертвами стрельбы в доме в День благодарения в американском городе Хьюстон (штат Техас), сообщила журналистам помощник начальника городской полиции Патрисия Канту.

Цитата из к/ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США Оружие

Инцидент произошел в ходе празднования Дня благодарения. Вооруженный мужчина ворвался в жилище и открыл огонь. На месте происшествия были найдены тела мужчины и женщины. По предварительным данным, преступник является бывшим мужем погибшей.

Также пострадали еще два человека — мужчина, который находится в критическом состоянии, и 15-летний подросток. Врачи оценивают состояние несовершеннолетнего как стабильное.

В доме находились еще четыре человека. Они спрятались в других комнатах, как только услышали стрельбу. Преступник находится на свободе. Его разыскивают полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября в городе Буффало в американском штате Оклахома произошла перестрелка возле офиса шерифа, в который пытался проникнуть вооруженный мужчина. Преступника удалось ликвидировать.