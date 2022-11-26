Маск прокомментировал отсутствие активности в разблокированном аккаунте Трампа

Сан-Франциско, США, , 03:50 — REGNUM Отсутствие новых публикаций в аккаунте экс-президента США Дональда Трампа прокомментировал 25 ноября миллиардер и владелец Twitter Илон Маск на своей странице в микроблоге.

Илон Маск (сс) jdlasica

Как пояснил Маск, он совершенно нормально относится к тому, что Трамп ничего не публикует.

«Важно было, что Twitter исправил серьезную ошибку — блокирование его аккаунта, несмотря на отсутствие нарушений закона или условий использования», — пояснил Маск.

Предприниматель отметил, что блокировка аккаунта Трампа подорвала доверие к социальной сети у половины пользователей из США.

Напомним, Маск на основании опроса, который он провёл на своей странице в Twitter, разблокировал аккаунт экс-президента США Трампа, заблокированный прежним руководством Twitter по политическим соображениям. Однако сам Трамп заявил, что Twitter его мало интересует, так как он собирается развивать собственную соцсеть Truth Social.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что коалиция под названием Stop Toxic Twitter призвала рекламодателей перестать сотрудничать с социальной сетью Twitter после того, как новый владелец Илон Маск разблокировал аккаунт экс-президента США Трампа

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