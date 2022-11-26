В Дублине жители города протестуют против размещения нескольких сотен беженцев из б. УССР

Дублин, , 03:25 — REGNUM Акцию протеста организовали против размещения в городе сотен беженцев с территории б. УССР жители ирландского Дублина. Об этом 25 ноября сообщает издание Irish Mirror.

Дублин. Ирландия

Сотни жителей Дублина собрались в центральном районе Ист-Уолл, чтобы выразить своё несогласие с действиями правительства. Причиной для протеста стало намерение городского Департамента интеграции разместить в специально переоборудованном старом здании в Ист-Уолл 380 беженцев, но местных жителей не устроила «концентрация такого количества беженцев в одном месте».

На сегодняшний день в здании уже проживают сто беженцев с территории б. УССР, все они при этом являются одинокими мужчинами. Остальные беженцы должны приехать со своими семьями.

С протестующими жителями города встретились министр интеграции Ирландии Родерик О’Горман и представитель городских властей Паскаль Донохью. Чиновники заявили демонстрантам, что размещение беженцев в Дублине стало «кризисной» реакцией на «чрезвычайную международную ситуацию».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что туристическая отрасль в Ирландии фактически уничтожается ради помощи беженцам с территории б. УССР. Места для проживания беженцам выделяют в гостиницах, что сокращает возможности для поселения туристов.

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