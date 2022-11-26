Путин заявил об ударном труде оружейников
Путин поблагодарил российских оружейников за ударный труд
Москва,
26 ноября 2022, 03:14 — REGNUM Президент Владимир Путин выразил благодарность российским оружейникам за их ударный труд и самоотдачу. Об этом он заявил 25 ноября на мероприятии к 15-летию «Ростеха».
Владимир Путин
Иван Шилов © ИА REGNUM
По словам главы государства, наши оружейники стремятся сделать все для обороны страны и укрепления ее суверенитета. Российский лидер также отметил что «русское оружие — это оружие победы».
«Люди трудятся ударно, равняясь на наших предков, на великие традиции многих поколений наших мастеров-оружейников, которые делом доказали, что русское оружие — это оружие победы», — сказал президент.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября Владимир Путин заявил, что с начала 2022 года объем экспорта вооружений из России достиг $8 млрд.
Читайте ранее в этом сюжете:
Путин оценил объем экспорта российских вооружений
История вопроса
ВПК — совокупность организаций и предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ. Специфика ВПК проявляется в монополии заказчика, особенных требованиях к качеству и техническим характеристикам продукции, ее высокой наукоёмкости и технологичности; в необходимости поддержания мобилизационных мощностей, запасов стратегического сырья и материалов; в сложностях выхода предприятий военно-промышленного комплекса на внешние рынки вооружений и так далее.
Рывок в развитии российского ВПК состоялся в 2011 году с развитием трех основных направлений: выполнение гособоронзаказа, (ГОЗ) модернизацию оборонной отрасли, создание необходимой законодательной базы.
Роль ВПК во внешнеэкономической политике государства весьма значительна. На долю оборонные предприятий приходится до трети экспорта машин и оборудования, предприятий.