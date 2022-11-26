Путин поблагодарил российских оружейников за ударный труд

Москва, , 03:14 — REGNUM Президент Владимир Путин выразил благодарность российским оружейникам за их ударный труд и самоотдачу. Об этом он заявил 25 ноября на мероприятии к 15-летию «Ростеха».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы государства, наши оружейники стремятся сделать все для обороны страны и укрепления ее суверенитета. Российский лидер также отметил что «русское оружие — это оружие победы».

«Люди трудятся ударно, равняясь на наших предков, на великие традиции многих поколений наших мастеров-оружейников, которые делом доказали, что русское оружие — это оружие победы», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября Владимир Путин заявил, что с начала 2022 года объем экспорта вооружений из России достиг $8 млрд.

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