Дамаск, 26 ноября, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Американская военная база, которая находится на северо-востоке Сирии, подверглась ракетной атаке, сообщается в микроблоге Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

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Она расположена в городе Эш-Шаддад (провинция Эль-Хасаке). По объекту было выпущено две ракеты. В результате обстрела никто не пострадал и материальный ущерб причинен не был.

Кроме того, в сообщении говорится, что этот инцидент поставил под угрозу силы международной коалиции в Сирии через «подрыв мир и стабильности в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Вооруженные силы США, которые незаконно находятся в Сирии, создают нестабильную обстановку на сирийской территории.