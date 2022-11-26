Сан-Франциско, США, 26 ноября 2022, 02:43 — REGNUM Новую модель смартфона обещал сделать американский миллиардер и владелец компании Twitter Илон Маск, если соцсети уберут из магазина приложений. Об этом Маск сообщил 25 ноября в своём микроблоге.
Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей, который предложил Маску задуматься о выпуске собственного смартфона, если Twitter уберут из магазина приложений для iPhone и Android.
«Если не будет другого выбора, я сделаю альтернативный телефон», — написал Маск.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Маск планирует ввести в социальной сети Twitter верификацию аккаунтов с помощью галочек разного цвета.
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