Сан-Франциско, США, 26 ноября, 2022, 02:43 — ИА Регнум. Новую модель смартфона обещал сделать американский миллиардер и владелец компании Twitter Илон Маск, если соцсети уберут из магазина приложений. Об этом Маск сообщил 25 ноября в своём микроблоге.

Steve Jurvetson Илон Маск

Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей, который предложил Маску задуматься о выпуске собственного смартфона, если Twitter уберут из магазина приложений для iPhone и Android.

«Если не будет другого выбора, я сделаю альтернативный телефон», — написал Маск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Маск планирует ввести в социальной сети Twitter верификацию аккаунтов с помощью галочек разного цвета.