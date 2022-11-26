Reuters: боевики террористической группировки пытались атаковать военную базу в Сомали

Могадишо, , 02:32 — REGNUM Боевики из террористической группировки «Аш-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались атаковать военную базу в центральной части Сомали, но получили отпор, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Сомали AMISOM Public Information

Объект находится в районе Галгадууд. Террористы решили использовать заминированные автомобили. Военные заранее получили информацию о планах боевиков и подготовились к атаке.

Террористы были уничтожены в момент, когда они проникли на территорию базы. Сведения о погибших и пострадавших с обеих сторон не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября на юге Сомали члены террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на военную базу Сарира и убили троих кенийских миротворцев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сомали погибли трое кенийских миротворцев