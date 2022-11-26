Террористы пытались атаковать военную базу в Сомали
Reuters: боевики террористической группировки пытались атаковать военную базу в Сомали
Могадишо,
26 ноября 2022, 02:32 — REGNUM Боевики из террористической группировки «Аш-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались атаковать военную базу в центральной части Сомали, но получили отпор, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Сомали
AMISOM Public Information
Объект находится в районе Галгадууд. Террористы решили использовать заминированные автомобили. Военные заранее получили информацию о планах боевиков и подготовились к атаке.
Террористы были уничтожены в момент, когда они проникли на территорию базы. Сведения о погибших и пострадавших с обеих сторон не приводятся.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября на юге Сомали члены террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на военную базу Сарира и убили троих кенийских миротворцев.
Читайте ранее в этом сюжете:
В Сомали погибли трое кенийских миротворцев
История вопроса
Хотя население во всех странах Африки растёт высочайшими темпами, уровень неравенства и нищеты в этом регионе остаётся худшим в мире. В то время как северная и западная часть континента живёт относительно богато за счёт добычи нефти и газа, большая часть Африки занимается сельских хозяйством, причём в крайне неблагоприятных условиях: недостатка воды, эрозии почвы, постоянной политической нестабильности.
Африканские страны в большинстве случаев до сих пор не смогли преодолеть пережитки колониального хозяйства, с его слабым развитием обрабатывающей промышленности, инфраструктуры и транспорта. Вмешательство же западных стран зачастую оказывается разрушительным: прогрессивные страны Африки пострадали от «Арабской весны» и иностранной интервенции, менее развитые территории используются западными корпорациями как свалки для опасных отходов.