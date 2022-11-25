Могадишо, 26 ноября, 2022, 02:32 — ИА Регнум. Боевики из террористической группировки «Аш-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались атаковать военную базу в центральной части Сомали, но получили отпор, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

AMISOM Public Information Сомали

Объект находится в районе Галгадууд. Террористы решили использовать заминированные автомобили. Военные заранее получили информацию о планах боевиков и подготовились к атаке.

Террористы были уничтожены в момент, когда они проникли на территорию базы. Сведения о погибших и пострадавших с обеих сторон не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября на юге Сомали члены террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на военную базу Сарира и убили троих кенийских миротворцев.