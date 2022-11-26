Делегация из Киева заявила о бойкоте ПА ОБСЕ, добиваясь исключения России
Представители Киева собрались протестовать до полного исключения России из ПА ОБСЕ
Варшава,
26 ноября 2022, 01:45 — REGNUM Работу Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ собирается бойкотировать делегация из Киева, добиваясь исключения России из организации. Такое заявление сделала представительница киевской делегации Евгения Кравчук на своей странице в социальной сети.
Флаги стран-участниц ПА ОБСЕ
OSCE Parliamentary Assembly
Как уточнила Кравчук, бойкот работы ПА ОБСЕ со стороны делегации из Киева будет продолжаться до тех пор, пока в ней будет сохраняться представительство России.
К протестам киевской делегации против участия России в ПА ОБСЕ присоединилась представители Литвы и Эстонии. 25 ноября Постоянный комитет ПА ОБСЕ не смог принять решение по этому вопросу.
Напомним, осенняя сессия ПА ОБСЕ проходит в Варшаве с 24 по 26 ноября. В рамках сессии не планируется принятие резолюций. Делегация из России не может полноценно участвовать в осенней сессии из-за отказа Варшавы во въездных визах.
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