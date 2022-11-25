Варшава, 26 ноября, 2022, 01:45 — ИА Регнум. Работу Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ собирается бойкотировать делегация из Киева, добиваясь исключения России из организации. Такое заявление сделала представительница киевской делегации Евгения Кравчук на своей странице в социальной сети.

OSCE Parliamentary Assembly Флаги стран — участниц ПА ОБСЕ

Как уточнила Кравчук, бойкот работы ПА ОБСЕ со стороны делегации из Киева будет продолжаться до тех пор, пока в ней будет сохраняться представительство России.

К протестам киевской делегации против участия России в ПА ОБСЕ присоединилась представители Литвы и Эстонии. 25 ноября Постоянный комитет ПА ОБСЕ не смог принять решение по этому вопросу.

Напомним, осенняя сессия ПА ОБСЕ проходит в Варшаве с 24 по 26 ноября. В рамках сессии не планируется принятие резолюций. Делегация из России не может полноценно участвовать в осенней сессии из-за отказа Варшавы во въездных визах.