Путин: в России должна появиться специальная программа трудоустройства для раненных при спецоперации

Москва, , 01:07 — REGNUM Российские власти должны создать отдельную программу помощи по трудоустройству для участников боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО), которые получили ранения и нуждаются в дополнительной поддержке, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с матерями военнослужащих, участвующих в СВО.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Надо в принципе делать, я думаю, отдельную программу для ребят, которые нуждаются в дополнительной поддержке, связанной с будущим трудоустройством. Вот это надо делать, отдельную программу, и мы это сделаем», — сказал российский лидер.

Глава государства напомнил, что Министерство обороны России уже действует в направлении поддержки участников боевых действий, которые пострадали и имеют ранения. По словам Путина, речь идет, в том числе и о привлечении военнослужащих к работе в военкоматах. Вместе с тем Путин добавил, что шагов, которые делаются, недостаточно.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября президент России Владимир Путин объявил, что российские власти проработают вопрос о системе льгот для жителей Донбасса, которые с 2014 года принимали участие в обороне ДНР и ЛНР от киевских агрессоров.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин допустил распространение военных льгот на ополченцев Донбасса