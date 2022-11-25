Москва, 26 ноября, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Российские власти должны создать отдельную программу помощи по трудоустройству для участников боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО), которые получили ранения и нуждаются в дополнительной поддержке, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с матерями военнослужащих, участвующих в СВО.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Надо в принципе делать, я думаю, отдельную программу для ребят, которые нуждаются в дополнительной поддержке, связанной с будущим трудоустройством. Вот это надо делать, отдельную программу, и мы это сделаем», — сказал российский лидер.

Глава государства напомнил, что Министерство обороны России уже действует в направлении поддержки участников боевых действий, которые пострадали и имеют ранения. По словам Путина, речь идет в том числе и о привлечении военнослужащих к работе в военкоматах. Вместе с тем Путин добавил, что шагов, которые делаются, недостаточно.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября президент России Владимир Путин объявил, что российские власти проработают вопрос о системе льгот для жителей Донбасса, которые с 2014 года принимали участие в обороне ДНР и ЛНР от киевских агрессоров.