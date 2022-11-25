Варшава, 26 ноября, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Американец, известный своими скандальными расистскими выходками, набросился на военнослужащих США в торговом центре в Польше. Об этом 25 ноября сообщает Daily Mail.

ИА REGNUM Польша

Как указывает издание, речь идёт о 39-летнем Джоне Минадео-младшем, который наткнулся в торговом центре на группу гулявших здесь же военных из США и набросился на них с обвинениями, что они здесь «насаждают содомию».

«Вы здесь зачем, насаждать содомию? Это разве не главная статья экспорта США? Или что там у вас, культ Джорджа Флойда или мужеложство?» — кричал Минадео.

Затем он стал требовать у военных «не пачкать Польшу» и заявил, что им здесь не рады, а паспорта американцев — бессмысленная бумага, которую может получить любой нелегальный мигрант. Кроме того, Минадео стал утверждать, что в американский армии не спрашивают уровень IQ. Чернокожему военному Минадео кричал, чтобы тот не смел приближаться к местным женщинам.

При этом военные вели себя удивительно спокойно, не реагировали на выпады мужчины, и даже не оборачивались на его крики.

Американец-скандалист Минадео-младший сам уже неоднократно попадал в поле зрения властей из-за своих расистских выходок. В частности, несколько месяцев назад его арестовали в Польше за ношение ожерелья со свастиками. Кроме того, мужчина позировал у ворот Освенцима с транспарантами, на которых были написаны крайне оскорбительные лозунги, направленные в адрес израильских лидеров.