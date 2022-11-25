Москва, 26 ноября, 2022, 00:37 — ИА Регнум. Объем экспорта российских вооружений с начала 2022 года составил уже $8 млрд, заявил президент России Владимир Путин 25 ноября на мероприятии в честь 15-летия Ростеха.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Он отметил, что такой результат был достигнут, несмотря на условия специальной военной операции, при которой значительная часть вооружений идет на внутреннее потребление.

«Сегодня понятно, что значительная часть вооружений идет для внутреннего потребления, для нужд Вооруженных сил, но даже в этих условиях мы уже продали за границу на мировые рынки вооружений на 8 миллиардов долларов», — сказал глава государства.

По словам президента, это «очень хороший результат» в сложившейся обстановке. Путин также добавил, что Россия всегда лидировала по всем ключевым направлениям вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что военная спецоперация России не отразилась на поставках оружия в другие страны.