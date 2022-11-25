Спикер парламента Грузии: Партия Саакашвили должна осознать вину перед народом

Тбилиси, , 23:59 — REGNUM Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал приближающиеся выборы главы основной оппозиционной партии «Единое национальное движение» (основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили — ИА REGNUM) беспринципной борьбой кланов и группировок, сообщает 25 ноября Первый канал грузинского телевидения.

Шалва Папуашвили Parliament.ge

«То, что мы видим в «Едином национальном движении», — это мини-модель того, что было в Грузии во время их правления и чем они хотят быть в Грузии, если вернут себе власть», — заявил Папуашвили.

Как отметил Папуашвили, нынешние события, происходящие в ЕНД, являются неформальными влияниями, подкреплёнными воздействием денег, что несовместимо с демократическим процессом.

«В целом, проблема не в руководстве, проблема в принципах, на которых стоит эта партия. Это проявление неформального влияния, насилия и всех порочных принципов, которые наше население наблюдало в течение девяти лет, когда они были у власти, и которые наше население соблюдает в течение 10 лет, когда они находятся в оппозиции. Эта партия лишена патриотизма, лишена современного достойного отношения к людям. Именно с этими проблемами сталкивается «Единое национальное движение». Это не может быть решено сменой руководства, это процесс саморефлексии, через который должно пройти ЕНД, чтобы осознать свою вину перед нашим народом. Именно поэтому грузинский народ годами категорически отказывается давать им даже минимальную власть. Когда они это поймут, возможно, из всего этого выйдет какая-то польза. Сейчас же происходит внутрипартийный сдвиг, клановая борьба в партии, и какой клан победит, для нас не имеет значения», — сказал Папуашвили.

Напомним, что за пост главы «Единого национального движения» развернулась серьёзная борьба между несколькими кандидатами, включая нынешнего главу партии Нику Мелию.