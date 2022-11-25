В Грузии выступили против возвращения в политику премьера времён Саакашвили

Тбилиси, , 23:53 — REGNUM Лидер оппозиционной партии «Лело» Мамука Хазарадзе выступил категорически против возвращения в большую политику Вано Мерабишвили, бывшего премьер-министра и министра внутренних дел времён правления Михаила Саакашвили, сообщает 25 ноября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Хазарадзе открыто выразил свою позицию относительно событий, происходящих в главной оппозиционной партии страны — «Едином национальном движении». Политик заявил, что, если «реакционные силы», такие как Мерабишвили и ему подобные личности, возьмут бразды правления в ЕНД, то он и «Лело» больше не видят никаких перспектив для продолжения сотрудничества между двумя партиями и даже каких-либо отношений между ними.

Хазарадзе отметил, что он поддерживает нынешнего главу ЕНД Нику Мелию.

Напомним, «Единое национальное движение» в последнее время испытывает кризис, что привело к усилению внутрипартийной борьбы. На ближайшее время намечены выборы главы партии, в которых намерены принять участие несколько альтернативных кандидатов, включая нынешнего председателя Мелию.