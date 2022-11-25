Владимир Путин: задача номер один — в полной мере обеспечить потребности армии

Москва, , 23:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин 25 ноября в ходе своего выступления на мероприятии к 15-летию «Ростеха» поставил задачу увеличить производство и поставки продукции для армии.

Ростех Иван Шилов © ИА REGNUM

Производство и поставки должны быть увеличены по всей номенклатуре востребованной продукции, государственные целевые задания должны выполняться четко, качественно, в установленные сроки, сказал президент.

В полном объеме обеспечить потребности армии (и прежде всего подразделений, занятых в СВО) — это в настоящее время задача номер один, подчеркнул Владимир Путин.

Президент также рассказал, что в настоящее время заводы во всех частях России «работают с максимальной загрузкой, в несколько смен».