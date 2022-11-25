Путин: задача номер один — в полной мере обеспечить потребности армии
Владимир Путин: задача номер один — в полной мере обеспечить потребности армии
Москва,
25 ноября 2022, 23:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин 25 ноября в ходе своего выступления на мероприятии к 15-летию «Ростеха» поставил задачу увеличить производство и поставки продукции для армии.
Ростех
Иван Шилов © ИА REGNUM
Производство и поставки должны быть увеличены по всей номенклатуре востребованной продукции, государственные целевые задания должны выполняться четко, качественно, в установленные сроки, сказал президент.
В полном объеме обеспечить потребности армии (и прежде всего подразделений, занятых в СВО) — это в настоящее время задача номер один, подчеркнул Владимир Путин.
Президент также рассказал, что в настоящее время заводы во всех частях России «работают с максимальной загрузкой, в несколько смен».
История вопроса
ВПК — совокупность организаций и предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ. Специфика ВПК проявляется в монополии заказчика, особенных требованиях к качеству и техническим характеристикам продукции, ее высокой наукоёмкости и технологичности; в необходимости поддержания мобилизационных мощностей, запасов стратегического сырья и материалов; в сложностях выхода предприятий военно-промышленного комплекса на внешние рынки вооружений и так далее.
Рывок в развитии российского ВПК состоялся в 2011 году с развитием трех основных направлений: выполнение гособоронзаказа, (ГОЗ) модернизацию оборонной отрасли, создание необходимой законодательной базы.
Роль ВПК во внешнеэкономической политике государства весьма значительна. На долю оборонные предприятий приходится до трети экспорта машин и оборудования, предприятий.