Варшава, , 23:42 — REGNUM На приглашение Владимира Зеленского посетить Киев согласились польский премьер-министр Матеуш Моравецкий и венгерский президент Каталин Новак.

Флаги Украины и Польши ArturM

По данным RMF, Моравецкий в Киеве поднимет вопрос о беженцах, которые, не исключено, могут с новой силой хлынуть в Польшу с территории б. УССР. Будет обсуждаться и гуманитарная помощь Киеву.

Что касается Новак, она сначала побывает в Польше, куда она уже выехала, а оттуда приедет в Киев. Тема её переговоров с киевским режимом не известна.

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