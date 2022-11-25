Варшава, 25 ноября, 2022, 23:42 — ИА Регнум. На приглашение Владимира Зеленского посетить Киев согласились польский премьер-министр Матеуш Моравецкий и венгерский президент Каталин Новак.

ArturM Флаги Украины и Польши

По данным RMF, Моравецкий в Киеве поднимет вопрос о беженцах, которые, не исключено, могут с новой силой хлынуть в Польшу с территории б. УССР. Будет обсуждаться и гуманитарная помощь Киеву.

Что касается Новак, она сначала побывает в Польше, куда она уже выехала, а оттуда приедет в Киев. Тема её переговоров с киевским режимом не известна.