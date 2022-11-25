Киев, 25 ноября, 2022, 23:33 — ИА Регнум. В Киевской области начали строить фортификационные сооружения, сообщили в телеграм-канале военной администрации Киева 25 ноября.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев, 2013

Проводятся работы «по наращиванию оборонных способностей города», выстраиваются «мощные фортификационные укрепления», сказано в сообщении.

Строятся взводные и ротные опорные пункты, места укрытия и проживания личного состава, долговременные огневые точки, рассказали в администрации.

Киевская область на севере граничит с Белоруссией, западней располагается Житомирская и Винницкая области, южнее и восточнее — Черниговская, Полтавская и Черкасская.