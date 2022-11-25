Министры обороны США и ФРГ обсудили финансирование Киева и укрепление НАТО
Пентагон: министры обороны США и ФРГ обсудили спонсирование Киева и укрепление НАТО
Вашингтон,
25 ноября 2022, 23:49 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора 25 ноября обсудил с немецким коллегой Кристиной Ламбрехт финансирование киевского режима и укрепление Североатлантического альянса, сообщает пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
Среди прочего Остин и Ламбрехт обсудили совместные усилия по поддержке Киева, а также укрепление восточного фланга НАТО. Главы оборонных ведомств также договорились продолжить тесную координацию и укреплять потенциал сдерживания альянса.
Напомним, подразделения НАТО приняли участие в учениях на севере Польши в районе Сувалкского коридора, имеющего решающее значение для восточного фланга альянса.
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История вопроса
После начала гражданского конфликта на юго-востоке территории б. УССР ряд государств-партнёров принял решение об оказании военно-политической помощи киевскому режиму. В частности, США начали поставки материально-технической помощи и вооружения. Всего за пять лет с 2014 по 2019 годы, по данным Пентагона, Соединённые Штаты вложили в обороноспособность киевского режима около 1,3 млрд долларов. Так, США поставили противотанковые комплексы, бронированные автомобили повышенной проходимости типа «HMMWV» и запчасти к ним, многодиапазонные радиостанции, приборы ночного видения, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, тактическое снаряжение, бронежилеты и кевларовые шлемы, катера береговой охраны. Кроме того, по мнению экспертов, Вашингтон поставляет Киеву летальное оружие через страны-сателлиты в Восточной Европе. Канада поставила киевскому режиму баллистические маски, приборы ночного видения, бронежилеты, кевларовые шлемы, радиостанции и т.д. Оттава также пообещала начать поставки бронетехники.