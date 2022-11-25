Пентагон: министры обороны США и ФРГ обсудили спонсирование Киева и укрепление НАТО

Вашингтон, , 23:49 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора 25 ноября обсудил с немецким коллегой Кристиной Ламбрехт финансирование киевского режима и укрепление Североатлантического альянса, сообщает пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Ллойд Остин

Среди прочего Остин и Ламбрехт обсудили совместные усилия по поддержке Киева, а также укрепление восточного фланга НАТО. Главы оборонных ведомств также договорились продолжить тесную координацию и укреплять потенциал сдерживания альянса.

Напомним, подразделения НАТО приняли участие в учениях на севере Польши в районе Сувалкского коридора, имеющего решающее значение для восточного фланга альянса.

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