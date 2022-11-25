Москва, 25 ноября, 2022, 23:24 — ИА Регнум. В ходе рабочей встречи президента России Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым 25 ноября обсуждались вопросы участия чеченских подразделений в военной спецоперации на территории б. УССР, рассказал Кадыров в своем телеграм-канале.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

Кадыров доложил президенту «об успешном комплектовании в Чеченской Республике новых подразделений Минобороны и Росгвардии бойцами, уже имеющими опыт участия в боевых действиях», а также «о снабжении наших подразделений, оснащенности техникой, тактических возможностях».

Владимир Путин, по словам Кадырова, отметил большой вклад Чечни в проведение СВО и поблагодарил бойцов «за самоотверженность, патриотизм и высокие результаты на передовой».

«Ни на секунду не сомневаюсь, что Россия во главе с нашим сильным президентом победит в этой борьбе с неонацизмом и натовской агрессией», — добавил глава Чечни.