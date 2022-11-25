Киев, , 23:18 — REGNUM Только на 30% от необходимого обеспечен освещением Киев, сообщает 25 ноября глава «ДТЭК-Сети» Александр Фоменко.

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Он пояснил, что свет дают на четыре часа, а потом восемь часов света не будет. Этот режим действует, пока идёт восстановление структуры электроэнергетики.

Фоменко добавил, что, в лучшем случае, Киев войдёт в график плановых отключений к понедельнику, 28 ноября.

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