Reuters: новый президент Бразилии Лула в первую очередь займется налоговой реформой

Бразилиа, , 23:25 — REGNUM Избранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва на первых парах своего правления планирует отдать «абсолютный приоритет» налоговой реформе, сообщает 25 ноября Reuters со ссылкой экс-мэра Сан-Паулу Фернандо Хаддада.

Лула да Силва Archive.government.ru

Хаддад, недавно ставший главным претендентом на пост министра финансов, рассказал, что для Лулы налоговая реформа является главным приоритетом.

Избранный президент планирует в первую очередь одобрить законопроект о реформе, направленный на налогообложение потребительских расходов, а затем представить новый план по изменению налогов на доходы и активы.

Напомним, что Лула должен сменить президента Жаира Болсонару 1 января.

Ранее политик также заявил, что Бразилия должна покончить с голодом и неравенством, и именно это станет первоочередной задачей его администрации.