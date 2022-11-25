Бразилиа, 25 ноября 2022, 23:25 — REGNUM Избранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва на первых парах своего правления планирует отдать «абсолютный приоритет» налоговой реформе, сообщает 25 ноября Reuters со ссылкой экс-мэра Сан-Паулу Фернандо Хаддада.

Лула да Силва
Лула да Силва
Archive.government.ru

Хаддад, недавно ставший главным претендентом на пост министра финансов, рассказал, что для Лулы налоговая реформа является главным приоритетом.

Избранный президент планирует в первую очередь одобрить законопроект о реформе, направленный на налогообложение потребительских расходов, а затем представить новый план по изменению налогов на доходы и активы.

Напомним, что Лула должен сменить президента Жаира Болсонару 1 января.

Ранее политик также заявил, что Бразилия должна покончить с голодом и неравенством, и именно это станет первоочередной задачей его администрации.